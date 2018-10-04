В ООН оценили последствия насилия над детьми для мировой экономики

04 октября 2018, 00:46Мировая экономика теряет не менее семи триллионов долларов из-за последствий насилия над детьми по всему миру. Об этом сообщило ИА Nation News.

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Эксперты Организации Объединенных Наций выяснили, как последствия физического, психологического и сексуального насилия над детьми влияют на мировую экономику. Проведенные специалистами исследования показали, что минимум 120 миллионов девушек до 20 лет принуждались к занятиям сексом.

Последствия пережитого в детстве и юности насилия эксперты оценили в для мировой экономики в семь триллионов долларов.

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