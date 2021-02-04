В окружном Собрании депутатов подвели итоги за 2020 год

На очередной сессии спикер Александр Лутовинов представил информацию о деятельности Собрания депутатов НАО за предыдущий год

Фото: пресс-служба Собрания депутатов НАО

Так, в 2020 году состоялось 12 сессий окружного Собрания, в том числе две внеочередных, рассмотрено 145 вопросов, принято 82 закона округа.

– Прошедший 2020 год запомнился всем нам как напряжённое, сложное время. В связи с этим ключевыми задачами для органов власти Российской Федерации стали борьба с распространением коронавируса, защита здоровья и жизни людей, обеспечение устойчивости экономики, помощь наиболее пострадавшим отраслям. Серьёзные меры приняты президентом и правительством Российской Федерации, в том числе дополнительные выплаты медработникам, семьям с детьми, поддержка малого и среднего бизнеса. Необходимые решения были приняты и на уровне региона, – подчеркнул спикер окружного Собрания.

Инфографика: пресс-служба Собрания депутатов НАО

Он отметил, что ещё одним важным событием в политической жизни региона стали Дни НАО в Совете Федерации. Был озвучен ряд инициатив, которые направлены на решение актуальных для округа задач – учёт специфики Крайнего Севера при реализации федеральных законов о госзакупках, обращении с ТКО, поддержка крупных инвестпроектов.

– Острой проблемой для округа остаётся ветхое и аварийное жильё. В 2020 году новое жильё получили более 100 семей. По состоянию на 1 января 2021 года в очереди на переселение стоят 2102 человека. В 2021 году на переселение из ветхого и аварийного жилья заложено более 1 млрд рублей, – сообщил Александр Лутовинов.

Он добавил, что в течение года существенной задачей было привлечение средств из федерального бюджета. Всего в 2020 году на реализацию нацпроектов направлено почти 6 млрд рублей. Основная часть средств предусмотрена на дорожное и жилищное строительство, здравоохранение.

– Приоритетом для депутатов остаётся работа с жителями округа. Ограничения в связи с коронавирусом сократили количество встреч, но депутаты с учётом всех мер профилактики продолжали встречаться с ними. Постоянное общение с жителями города и сёл позволяют осуществлять контроль за исполнением законов. Эту работу мы обязательно продолжим, – сказал председатель регионального парламента.

В своём выступлении председатель регионального парламента также отметил деятельность Общественной молодёжной палаты при Собрании депутатов, сотрудничество с законодательными органами других регионов и с федеральными структурами. В связи с празднованием Года памяти и славы он поблагодарил руководителя проекта по переизданию Книги Памяти НАО Андрея Николаева, Татьяну Журавлёву и других создателей книги за их кропотливую работу.

Спикер окружного заксобрания добавил, что остаётся много нерешённых задач: это комплексное развитие сельских территорий, строительство жилья и социальных объектов, кадровые вопросы в различных сферах и многое другое.

– Вместе с тем существуют и организационные сложности, которые являются серьёзным препятствием в решении отдельных вопросов. Необходимо согласованно, с высокой долей ответственности находить понимание и приходить к общему знаменателю. Конструктивный профессиональный диалог позволит нам оперативно формировать общую повестку и системно прорабатывать все задачи, – резюмировал Александр Лутовинов.

Инфографика: пресс-служба Собрания депутатов НАО

Он сообщил, что темы, которые постоянно остаются в поле зрения депутатского корпуса – это социальная сфера, здравоохранение, образование, строительство, ЖКХ. Для решения проблем в этих сферах необходимо максимально согласованно выстраивать работу с губернатором, администрацией округа.

– Текущий год сложный, в том числе и в политическом плане – предстоят выборы в Госдуму. Мы должны сделать всё возможное, чтобы жители в полной мере реализовали своё право волеизъявления, а дискуссии на разных площадках проходили открыто, – сказал Александр Лутовинов.

Следите за нашим Telegram-каналом чтобы быть в курсе последних новостей

Источник