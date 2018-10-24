В оккупированном Крыму праздновали 100-летие комсомола

В оккупированном Россией Севастополе коммунисты 23 октября провели торжественное собрание в честь 100-летия комсомола

Открыли мероприятие минутой молчания в память о недавно умершем российском исполнителе Иосифе Кобзоне, передает «ДС» со ссылкой на «Крым.Реалии».

После пионеры прочли стихи, а юные танцоры в «буденовках» и гимнастерках изобразили кавалерийское сражение.

Руководитель Союза ветеранов комсомола Севастополя Галина Мартыненко рассказала, что специально к празднованию 100-летия комсомола в соседней России создали оргкомитет. По его решению севастопольских ветеранов наградили благодарственными письмами и почетными знаками «Комсомольская слава». Ветеранам объявили, что благодарности им вручают от имени Иосифа Кобзона.

На собрании выступила представитель российского парламента Севастополя Екатерина Алтабаева. Она пожелала сохранять верность комсомольским идеалам и заявила, что в Севастополе сохранились самые лучшие комсомольцы.

Всем гостям вручили свежий номер коммунистической газеты «Севастопольская правда».

В фойе установили стенд с фотографиями комсомольцев разных годов. Молодые комсомольцы в полувоенной форме стояли на сцене в почетном карауле с красным знаменем. Через динамики перед началом и в конце собрания звучали комсомольские песни.

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что сайт kpu.ua, принадлежащий запрещенной «Компартии Украины», был закрыт правоохранителями в связи с распространением коммунистической символики.

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