В оккупированном Крыму праздновали 100-летие комсомола

В оккупированном Россией Севастополе коммунисты 23 октября провели торжественное собрание в честь 100-летия комсомола
Открыли мероприятие минутой молчания в память о недавно умершем российском исполнителе Иосифе Кобзоне, передает «ДС» со ссылкой на «Крым.Реалии».
После пионеры прочли стихи, а юные танцоры в «буденовках» и гимнастерках изобразили кавалерийское сражение.
Руководитель Союза ветеранов комсомола Севастополя Галина Мартыненко рассказала, что специально к празднованию 100-летия комсомола в соседней России создали оргкомитет. По его решению севастопольских ветеранов наградили благодарственными письмами и почетными знаками «Комсомольская слава». Ветеранам объявили, что благодарности им вручают от имени Иосифа Кобзона.
На собрании выступила представитель российского парламента Севастополя Екатерина Алтабаева. Она пожелала сохранять верность комсомольским идеалам и заявила, что в Севастополе сохранились самые лучшие комсомольцы.
Всем гостям вручили свежий номер коммунистической газеты «Севастопольская правда».
В фойе установили стенд с фотографиями комсомольцев разных годов. Молодые комсомольцы в полувоенной форме стояли на сцене в почетном карауле с красным знаменем. Через динамики перед началом и в конце собрания звучали комсомольские песни.
Напомним, ранее «ДС» сообщала, что сайт kpu.ua, принадлежащий запрещенной «Компартии Украины», был закрыт правоохранителями в связи с распространением коммунистической символики.
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