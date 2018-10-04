В Одессе проходит конференция по проблемам инновационного развития

Ученые, экономисты, профессура страны собрались в Одессе, чтобы обсудить проблемы инновационного развития. В нашем политехническом университете состоялась ежегодная, уже 23-я конференция под названием «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте интеграции Украины в Европейское научно-инновационное пространство»

развитие производства и повышение конкурентоспособности возможно благодаря внедрению инновационных технологий.

К сожалению, украинские предприятия не готовы к такому шагу, считают специалисты.

Сергей Нестеренко, проректор Одесского национального политехнического университета:

В Украине, к сожалению, сейчас меньше 20% инновационных предприятий. А мы знаем, что в общем-то мировая экономика говорит о том, что в эффективно развивающейся стране количество инновационных предприятий должно быть больше 50%, поэтому вот задача, чтоб количество предприятий инновационных в нашей стране выросло более чем в 2,5 раза. Как раз эта конференция в качестве основных проблем ставит выработку механизмов повышения количества инновационных предприятий.

Отсутствие государственной поддержки и готовности предприятий к модернизации – основные причины недостаточного инновационного развития, отмечают участники конференции.

Сергей Нестеренко, проректор Одесского национального политехнического университета:

В первую очередь, требуется государственная поддержка на законодательном уровне, финансовая поддержка. Но, безусловно, очень много зависит от предприятий, которые должны использовать свои ресурсы, региональные ресурсы, искать альтернативные источники финансирования и, в общем-то, развивать инновационную продукцию на своих предприятиях.

Для решения проблемы необходим четко составленный план, поэтому многие докладчики предлагали свои стратегии инновационного развития.

Виталий Чернюк, руководитель экспертной группы по вопросам коммуникации и стратегического планирования Минобразования:

Треба певне нормативно-правове забезпечення, внести зміни в законодавче поле, треба внести зміни в освітні програми відповідні, тобто навчання інноваційному підприємництву, що не вистачає зараз у закладах. Третє ‑ це проводити певну культурно-просвітницьку роботу, залучати менторів, відповідно, закордонних експертів, щоб розповідали, як це відбувається там, ділились досвідом.

Вячеслав Соловьёв, док. экон. наук, канд. тех. наук, проф., завцентром инновации технологического развития «ИИНТПИН» им. Доброва:

Есть некие локальные задачи, проблемы, как же организовать деятельность различных социальных групп, власти, значит, науки вместе с образованием, бизнеса. Вот этот стихийный инновационный процесс протекал в наиболее оптимальном направлении, чтобы, скажем, не вредить, во-первых, природе и, во-вторых, чтобы обеспечить добробут населения.

Представители высшей школы уверены, что современная база вузов в состоянии отозваться на инновационные процессы в экономике.

Светлана Филиппова, док. экон. наук, проф., директор Института бизнеса, экономики, информационных технологий ОНПУ:

Слушая выступления докладчиков, я задавала все время себе вопрос: может ли наш политехнический университет решать те проблемы, которые сегодня прозвучали, есть ли у него для этого потенциал, есть ли для этого возможности. И почти на все вопросы я ответила «да», потому что столетняя наша история позволяет нам не просто получить опыт решения сегодняшних проблем, нет, так сделать нельзя. Опыт постоянно нарабатывается, но мы знаем многое и мы умеем учиться ‑ это самое главное.

По итогам конференции традиционно будет издана брошюра с докладами участников встречи. По словам организаторов, это издание, в первую очередь, адресуется отечественным предпринимателям.





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