В Одессе попался военнослужащий, торговавший крадеными с катера боеприпасами

Правоохранители разоблачили военнослужащего, который, проходя военную службу на малом бронированном артиллерийском катере, продавал боеприпасы

Выяснилось, что военнослужащий неоднократно продавал патроны, изъятые из боекомплекта установленного на военном катере оружия, сообщает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры, передает «ДС».

Установлено, что 2 июля текущего года военный, находясь на катере, который базировался в Одессе, продал 30-мм патрон с осколочно-фугасным зажигательная пуля, изъяв его из боекомплекта установленной на катере оружия. За боеприпас он получил 500 гривен. Кроме того, проходя службу на катере, основанный на одной из военно-морских баз, 19 октября этот же военнослужащий во второй раз, уже под контролем правоохранительных органов, продал в Одессе 30-мм патрон с осколочно-фугасным зажигательным снарядом.

В четверг, 15 ноября, во время очередной реализации четырех 30-мм патронов с осколочно-фугасным зажигательным снарядом по цене 2000 грн, военного задержали правоохранители.

Проводятся следственные действия, обыск по месту жительства задержанного, допросы свидетелей.

Военной прокуратурой Одесского гарнизона планируется сообщение военнослужащему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что в этом году зафиксированы 50 уголовных преступлений, совершенных военнослужащими.

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