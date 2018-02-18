В Одессе обнаружили нарколабораторию по изготовлению амфетамина

Полицейские обнаружили нарколабораторию по изготовлению амфетамина, которую организовал житель Суворовского района Одессы.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

«Установлено, что 27-летний одессит по своему месту жительства изготовлял амфетамин и через созданный интернет-сайт распространял его в других областях Украины», — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что одессит самостоятельно занимался изготовлением наркотического средства, а затем продавал его через созданный интернет-магазин, на котором была размещена информация с прейскурантом наркотических и психотропных веществ. Отправлял заказы наркоторговец по почте в Киев, Харьков и Мариуполь.

В то же время в Одессе он самостоятельно распространял наркотические средства методом «закладок». Их место нахождения он сообщал «покупателям» после получения оплаты через установленное мобильное приложение.

В ходе проведения санкционированного обыска в квартире одессита было обнаружено и изъято психотропное вещество амфетамин общим весом 300 г, колбы, стаканы, химические вещества и прекурсоры для изготовления наркотиков. Изъятое направлено на экспертизу.

Общая сумма изъятых наркотических веществ по ценам «черного рынка» составляет 300 тысяч гривень.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику угрожает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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