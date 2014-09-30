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В Одессе активисты избили нардепа Нестора Шуфрича

Общество30 Сен 2014
В Одессе активисты избили нардепа Нестора Шуфрича
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В Одессе активисты избили народного депутата Украины, члена Партии регионов Нестора Шуфрича. Об этом сообщает местное издание «Думская«.

Как отмечает издание, инцидент произошел у здания облгосадминистрации, где Шуфрич общался с экс-губернатором Николаем Скориком.

шуфрич

По словам советника главы области Зои Казанжи, активисты напали на политика и сильно его избили.

«Охрана регионала начала стрелять в воздух, вытащила Шуфрича из свалки и буквально забросила в автомобиль, который сразу же уехал», — пишет издание.

Экс-губернатор Николай Скорик в результате столкновения не пострадал.

По материалам: РБК Украина

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