В Одессе активисты избили нардепа Нестора Шуфрича

В Одессе активисты избили народного депутата Украины, члена Партии регионов Нестора Шуфрича. Об этом сообщает местное издание «Думская«.
Как отмечает издание, инцидент произошел у здания облгосадминистрации, где Шуфрич общался с экс-губернатором Николаем Скориком.
По словам советника главы области Зои Казанжи, активисты напали на политика и сильно его избили.
«Охрана регионала начала стрелять в воздух, вытащила Шуфрича из свалки и буквально забросила в автомобиль, который сразу же уехал», — пишет издание.
Экс-губернатор Николай Скорик в результате столкновения не пострадал.
По материалам: РБК Украина