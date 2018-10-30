В ОБСЕ выяснили обстоятельства исчезновения и обстрела беспилотников на Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе потеряла один беспилотник на оккупированной Донетчине, другой беспилотник подвергся обстрелу на оккупированной Луганщине

ОБСЕ потеряла один беспилотник на оккупированной Донетчине, другой беспилотник подвергся обстрелу на оккупированной Луганщине

В отчете ОБСЕ говорится, что 27 и 28 октября миссия уточняла обстоятельства исчезновения БПЛА СММ дальнего радиуса действия во время полета над районом на юго-восток от н. п. Нижнекрынское (неподконтрольный правительству, 66 км на восток от Донецка), передает «ДС» со ссылкой на Depo.Донбасс.

Отмечается, что команда ОБСЕ потеряла связь с беспилотником в 01:53 27 октября, примерно через 30 секунд после того, как траектория полета аппарата неожиданно стала нестабильной.

«На протяжении этих 30 секунд беспилотник потерял сигнал GPS, резко набрал высоту на очень короткий промежуток времени и отклонился от своего курса, а сразу же после этого начал падать, быстро теряя высоту», — говорится в отчете.

Кроме того, 27 октября во время осуществления полета мини-БПЛА вблизи Металлиста на оккупированной Луганщине, команда СММ слышала по меньшей мере 30 выстрелов из стрелкового оружия за 1,2-1,4 км на северо-северо-западу от своей позиции. По оценке, огонь велся в направлении БПЛА.

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что Совет безопасности ООН на открытом заседании обсудит ситуация на оккупированных территориях Донбасса.

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