В ОБСЕ отклонили поправки России к резолюции по деоккупации Крыма — новости политики

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Россия стремилась исключить из резолюции слова о деоккупации Крымского полуострова.

Россия хотела исключить из текста резолюции слова о деоккупации Донбасса и Крыма / фото УНИАН

Российская делегация пыталась убрать упоминание о невыполнении ею минских соглашений и осуждения оккупации Донбасса и Крыма из резолюции политического комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

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Об этом сообщает «Канал 24».

«Предлагаемая Россией поправка имела бы исключить из текста резолюции в отношении восточной Украины и Крыма слова о деоккупации Крымского полуострова. Однако Комитет ПА ОБСЕ отклонил поправку российской делегации», — говорится в сообщении.

На заседании комитета ПА ОБСЕ сообщили, что резолюция призывает:

прекратить боевые действия на Донбассе,

провести полный отвод крупнокалиберного вооружения,

прекратить применение противопехотных мин,

обеспечить деоккупацию Крыма и Севастополя,

вывести Вооруженные силы России с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения минских договоренностей.

Именно эти слова и требовала исключить из текста делегация России. Руководитель российской делегации Петр Толстый утверждал, что такая формулировка указывает на «крайне сомнительные и противоречивые утверждения».

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