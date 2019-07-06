В ОБСЕ отклонили поправки России к резолюции по деоккупации Крыма — новости политики

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Россия стремилась исключить из резолюции слова о деоккупации Крымского полуострова.
Россия хотела исключить из текста резолюции слова о деоккупации Донбасса и Крыма / фото УНИАН
Российская делегация пыталась убрать упоминание о невыполнении ею минских соглашений и осуждения оккупации Донбасса и Крыма из резолюции политического комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
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Об этом сообщает «Канал 24».
«Предлагаемая Россией поправка имела бы исключить из текста резолюции в отношении восточной Украины и Крыма слова о деоккупации Крымского полуострова. Однако Комитет ПА ОБСЕ отклонил поправку российской делегации», — говорится в сообщении.
На заседании комитета ПА ОБСЕ сообщили, что резолюция призывает:
- прекратить боевые действия на Донбассе,
- провести полный отвод крупнокалиберного вооружения,
- прекратить применение противопехотных мин,
- обеспечить деоккупацию Крыма и Севастополя,
- вывести Вооруженные силы России с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения минских договоренностей.
Именно эти слова и требовала исключить из текста делегация России. Руководитель российской делегации Петр Толстый утверждал, что такая формулировка указывает на «крайне сомнительные и противоречивые утверждения».
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