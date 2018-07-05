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В обменниках подорожал доллар

Курс валют 05 Июл 2018
В обменниках подорожал доллар
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Фото: Корреспондент.net

Курс доллара в обменных пунктах киевских банков повысился

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 10,4 коп., курс покупки — на 5,65 коп.


Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 четверга, 5 июля, повысился по сравнению с 4 июля на 10,4 коп. до 26,4285 UAH/USD, курс покупки — на 5,65 коп. до 26,1127 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.


Средний курс покупки евро повысился на 8,22 коп. до 30,3809 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,74 коп. до 30,9955 UAH/EUR.


 


Напомним, ранее украинцы побили годичный рекорд по продаже наличной валюты. Превышение продажи над покупкой населением составило 350,6 млн долларов.


 


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