В обменниках подорожал доллар

Фото: Корреспондент.net

Курс доллара в обменных пунктах киевских банков повысился

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 10,4 коп., курс покупки — на 5,65 коп.



Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 четверга, 5 июля, повысился по сравнению с 4 июля на 10,4 коп. до 26,4285 UAH/USD, курс покупки — на 5,65 коп. до 26,1127 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.



Средний курс покупки евро повысился на 8,22 коп. до 30,3809 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,74 коп. до 30,9955 UAH/EUR.







Напомним, ранее украинцы побили годичный рекорд по продаже наличной валюты. Превышение продажи над покупкой населением составило 350,6 млн долларов.







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