В обменниках подешевел доллар

Фото: Корреспондент.net

Курс доллара понизился

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 6,79 коп., курс покупки — на 6,87 коп.

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на четверг, 20 сентября, понизился по сравнению с 19 сентября на 6,79 коп. до 28,1665 UAH/USD, курс покупки — на 6,87 коп. до 27,8823 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 10,23 коп. до 32,3987 UAH/EUR, курс продажи понизился на 10,24 коп. до 32,9603 UAH/EUR.

Напомним, проект госбюджета на 2019 год построен на курсе доллара на уровне 29,4 гривен.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины на 20 сентября укрепил курс гривны более чем на три копейки — до 28,12 гривен за доллар — по сравнению с предыдущим банковским днем.

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