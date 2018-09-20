Вы здесь: Главная / Курс валют / В обменниках подешевел доллар

В обменниках подешевел доллар

Курс валют 20 Сен 2018
В обменниках подешевел доллар
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Фото: Корреспондент.net

Курс доллара понизился

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 6,79 коп., курс покупки — на 6,87 коп.

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на четверг, 20 сентября, понизился по сравнению с 19 сентября на 6,79 коп. до 28,1665 UAH/USD, курс покупки — на 6,87 коп. до 27,8823 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 10,23 коп. до 32,3987 UAH/EUR, курс продажи понизился на 10,24 коп. до 32,9603 UAH/EUR.

Напомним, проект госбюджета на 2019 год построен на курсе доллара на уровне 29,4 гривен.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины на 20 сентября укрепил курс гривны более чем на три копейки — до 28,12 гривен за доллар — по сравнению с предыдущим банковским днем.

 

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник

Нацбанк установил курс валют на 20 сентября →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top