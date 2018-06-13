В обменниках Киева снизился курс доллара

Фото: Корреспондент.net

Курс продажи доллара понизился

Курс продажи наличного доллара по состоянию на утро 13 июня понизился на 0,76 коп. — до 26,1400 UAH/USD.



Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков в среду, 13 июня, по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 0,76 коп. до 26,1400 UAH/USD. А курс покупки — повысился на 1,6 коп. до 25,9018 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.



Средний курс покупки евро повысился на 2,8 коп. до 30,3859 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,43 коп. до 30,9184 UAH/EUR.







Ранее сообщалось, что гривна лидирует среди мировых валют по укреплению относительно доллара США в первом полугодии этого года.



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