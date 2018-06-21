В обменниках Киева понизился курс доллара

Фото: Корреспондент.net

В обменниках курс продажи наличного доллара понизился

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах банков столицы понизился на 2,76 коп., курс покупки — на 2,97 коп.



Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 четверга, 21 июня, понизился по сравнению с 20 июня на 2,76 коп. до 26,4413 UAH/USD, курс покупки — на 2,97 коп. до 26,1481 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.



Средний курс покупки евро понизился на 3,25 коп. до 30,2238 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,94 коп. до 30,8291 UAH/EUR.







Напомним, в обменных пунктах киевских банков в среду, 20 июня, курс продажи наличного доллара повысился по сравнению с 19 июня на 9,18 коп. до 26,4612 UAH/USD, курс покупки — на 9,16 коп. до 26,1897 UAH/USD.







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