В обменниках Киева понизился курс доллара 255051

Фото: Корреспондент.net

В обменниках столицы понизился курс доллара

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах столицы понизился на 3,38 коп., курс покупки — на 5,84 коп.



Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30субботы, 23 июня, понизился по сравнению с данными на 22 июня на 3,38 коп. до 26,2911 UAH/USD, курс покупки — на 5,84 коп. до 25,9871 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.



Средний курс покупки евро повысился на 2,31 коп. до 30,1846 UAH/EUR, курс продажи — на 3,63 коп. до 30,7740 UAH/EUR.







Ранее сообщалось, что НБУ незначительно укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке потерял четыре копейки.







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