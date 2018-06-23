В обменниках Киева понизился курс доллара 255051

Фото: Корреспондент.net
В обменниках столицы понизился курс доллара
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах столицы понизился на 3,38 коп., курс покупки — на 5,84 коп.
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30субботы, 23 июня, понизился по сравнению с данными на 22 июня на 3,38 коп. до 26,2911 UAH/USD, курс покупки — на 5,84 коп. до 25,9871 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.
Средний курс покупки евро повысился на 2,31 коп. до 30,1846 UAH/EUR, курс продажи — на 3,63 коп. до 30,7740 UAH/EUR.
Ранее сообщалось, что НБУ незначительно укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке потерял четыре копейки.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet