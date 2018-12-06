В обменниках 06.11.18 курс доллара упал до 28 грн | Korrespondent.net — Корреспондент.net

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Курс продажи и покупки доллара понизился

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 9,49 коп., курс покупки — на 7,16 коп.

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро четверга, 6 декабря, понизился по сравнению с 5 декабря на 9,49 коп. до 28,0971 UAH/USD, курс покупки — на 7,16 коп. до 27,8226 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 11,95 коп. до 31,4094 UAH/EUR, курс продажи понизился на 11,26 коп. до 32,0023 UAH/EUR.

Напомним, 5 декабря курс продажи наличного доллара понизился на 7,51 коп., курс покупки — на 9,99 коп.

Также в НБУ рассказали, как военное положение повлияло на банковскую систему в Украине.

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