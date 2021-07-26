В Новосибирске от коронавируса умер основатель и декан одного из факультетов СГУПСа

В Новосибирске из-за коронавируса скончался Алексей Мальцев, профессор, основатель и первый декан факультета «мировая экономика и право» СГУПСа.

— Он заболел 25 июня, после того как в последний раз принимал экзамены у студентов. Его жену из больницы выписали, а он с болезнью не справился, — рассказала корреспонденту НГС родственница профессора Вера Мальцева.

Алексею Александровичу было 75 лет.

Алексей Мальцев с 1995 года был деканом факультета «мировая экономика и право» НИИЖТа — СГУПСа, который был им создан по решению МПС и администрации Новосибирской области. На базе МЭиП первыми в отрасли были открыты специальности: «мировая экономика», финансы и кредит, «антикризисное управление», «юриспруденция», «таможенное дело», «сервис». Профессор по кафедре «экономическая теория и антикризисное управление». Имеет поощрения от руководства железной дороги, Министерства путей сообщения, Федерального Агентства железнодорожного транспорта, Министерства транспорта. Является почетным железнодорожником.

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