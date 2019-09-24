В новом Европарламенте появилась группа «друзей Украины». Новости политики

В Европейском парламенте 9-го созыва сформировали неформальную группу «друзей европейской Украины»

Учредительное заседание группы прошло 24 сентября, информирует «ДС» со ссылкой на Deutsche Welle.

На сегодня группа насчитывает 50 депутатов из шести фракций.

По словам евродепутата из фракции «Обновить Европу» Пятраса Ауштрявичюса, который вел заседание, двумя основными целями на 2019-2024 годы у группы являются политическая поддержка Украины и экономическая интеграция страны в ЕС.

«Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был в повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос», — заявил он.

На заседании присутствовали украинские нардепы, в частности глава комитета по вопросам интеграции с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе из «Европейской солидарности», а также первый заместитель председателя этого комитета Вадим Галайчук и заместитель председателя комитета Мария Мезенцева (оба входят из «Слуги народа»).

На заседании евродепутаты поставили украинским коллегам целый ряд вопросов о последних событиях в Украине. Больше всего их интересовали детали относительно дискуссии вокруг «формулы Штайнмайера», ситуация вокруг экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, а также открытие производства по председателя Верховной Рады предыдущего созыва Андрея Парубия из-за якобы организации им беспорядков 2 мая 2014 в Одессе. Это производство евродепутат Сандра Калниете назвала «очень тревожным».

Постоянного докладчика Европарламента по Украине Михаэля Галера интересовало, чего ждать от нового избирательного законодательства в Украине после того, как президент страны Владимир Зеленский ветировал избирательный кодекс, принятый летом. Галайчук ответил, что принятый кодекс является «несбалансированным».

«Мы верим, что процедуры голосования являются слишком сложными. Их надо упростить, нужно сделать гораздо легче изменении избирательного адреса для людей. Надо сделать (голосование, — «ДС») намного легче для наших граждан за рубежом», — рассказал Галайчук.

Напомним, нынешний Европарламент избрали в мае 2019 года. В предыдущем созыве, с 2014 по 2019 год, в нем также работала неформальная группа «друзей Украины» среди евродепутатов.

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