В Николаеве водители устроили перестрелку на глазах у детей

В центре Николаева на глазах у нескольких десятков детей произошла перестрелка между двумя неподелившими парковку водителями. В результате происшествия никто не пострадал, — сообщает «ДС» со ссылкой на Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел утром в четверг, 21 июня, на проспекте Центральном возле гостиницы «Николаев». Позже мужчины объяснили правоохранителям, что причиной конфликта стало то, как припарковался один из них. Один из водителей оторвал с автомобиля другого номерной знак и пытался скрыться на своем авто.

При этом у обоих участников с собой были пистолеты и разрешительные документы на них.

«Патрульными была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, дальнейшие выяснения по делу будут делать следователи», — говорится в сообщении патрульных.

Как стало известно, водители автомобилей «Фольксваген» и «ВАЗ-2108» не смогли поделить место на парковке у гостиницы «Николаев», из-за чего оба достали оружие травматического действия и произвели несколько выстрелов в воздух.

В это время у гостиницы около 60 детей ожидали автобус, который отвезет их в летний лагерь. Из-за стрельбы у детей началась паника, взрослые вызвали полицию.

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