В Николаеве суд отменил региональный статус русского языка

Тарас Креминьfacebook.com/govuamova

Николаевский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Николаеве. Мэрия не успела пересмотреть свое решение.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь в Facebook во вторник, 13 июля.

По его словам, суд признал недействительным и отменил решение городского совета Николаева о предоставлении русскому языку статуса регионального. Местные депутаты должны были пересмотреть решение в течение 6 месяцев со дня вступления в силу языкового закона.

«Надеюсь, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского головы по вопросам языковой политики», — отметил Креминь.

При этом он добавил, что на сегодня до сих пор в силе остаются решения о региональном статусе языков Днепропетровского и Луганского областного совета, а также в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

Напомним, ранее суд отменил региональный статус русского языка в Харькове.

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