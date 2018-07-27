В Николаеве поймали солдата, который убил и ограбил любимую девушку

В Николаеве задержали военнослужащего, который убил и ограбил девушку, с которой он встречался

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Николаевской области, информирует «ДС».

Информация об обнаружении тела 31-летней женщины поступила в полицию 25 июля вечером от ее матери. Женщина вместе с другом пришла навестить дочь, потому что та не отвечала на телефонные звонки. Они нашли ее мертвой в ванной комнате. Вещи в квартире были разбросаны, порядок в доме нарушен, пропали некоторые личные вещи потерпевшей.

22-летнего убийцу задержали на следующий день, как только он прибыл в Николаев. Военный ездил в Херсонскую область и вернулся, предполагая, что его ищет руководство воинской части и, возможно, будет инкриминироваться дезертирство.

С его слов, причиной конфликта с пострадавшей, с которой он периодически встречался, стала ревность. А свое агрессивное поведение мужчина объясняет чрезмерным количеством выпитого алкоголя. Ссора, во время которой он убил женщину, возникла под утро. Мужчина задушил девушку, а затем нанес несколько ножевых ранений в грудь. Нож злоумышленник помыл и оставил на кухне, а из дома забрал ноутбук и мобильный телефон, которые потом продал. В настоящее время указанные вещи из ломбарда изъяты.

Отмечается, что употреблять спиртное злоумышленник не прекратил ни по дороге домой домой, ни в родном селе, а протрезвел только на утро в родительском доме.

Расследование начатого по признакам ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 185 УК Украины («Умышленное убийство» и «Кража»). Ведется следствие.

За содеянное задержанному в порядке ст. 208 УПК Украины злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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