В Николаеве мужчина облил депутатов госовета фекалиями (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня во время сессии Николаевского городского совета неизвестный мужчина облил депутатов фекалиями
Мужчине удалось проникнуть в зал заседаний, объяснив охраннику, что несет кому-то кофе, передает «ДС» со ссылкой на Новости-N.
После этого мужчина подошел к депутату Владиславу Ентину (Наш край) и вылил на него содержимое кофейной кружки — там оказались фекалии.
Жидкость попала и на других депутатов, которые находились рядом с Ентиным.
После этого облитые фекалиями набросились на мужчину, однако за него вступились другие активисты, в результате чего депутат Сергей Мотуз получил удар в лицо.
Отметим, Ентин сначала достал пистолет, но не стал его применять, а подошел к своему обидчику и, воспользовавшись тем, что того уже держала полиция, дал ему оплеуху.
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