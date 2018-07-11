В неприязненных с нами отношениях

30 июня американские парламентарии прилетели, 5 июля улетели из Москвы.

Причём 4 июля у них был национальный праздник, День независимости, потому они отмечали праздник в американском посольстве.

Их было шестеро сенаторов и одна женщина из Палаты представителей, 75 лет от роду.

Все республиканцы.

Сенаторы от штатов Северная Докота, Южная Дакота, Монтана, Канзас, фамилии сенаторов вам ничего не скажут, сразу забудете, потому и не перечисляю. Подчеркну лишь что упомянутые мною выше штаты все периферийные, реакционные. И перейду к звезде делегации носящему славное имя и славную фамилию Джон Кеннеди.

Точнее Джон Нили Кеннеди.

Странно, что он республиканец, поскольку славный клан Кеннеди — испокон веков демократический клан.

Читайте также





Курт Волкер: Нацисты на Украине не предмет моей озабоченности

В США считают, что радикалы в «незалежной» не оказывают влияния на власть

Джон Нили Кеннеди в российских СМИ упоминается несколько раз как сенатор от штата Луизиана, но в большинстве случаев почему-то как сенатор он штата Алабама.

Да и чёрт с ним, наше-то какое дело, откуда бы он ни был.

Нас интересуют его высказывания.

Вот что Джон Кеннеди говорил до своего визита:

«Были сообщения, что российский народ голодает, потому что правительство тратит все средства на оружие в Сирии, другие сообщения это опровергают Я хотел бы узнать что к чему».

Голодают? Офигеть можно. И это сенатор!

Какой-то удивительно плохо информированный не «продвинутый» сенатор, да? Такое впечатление, что он извлёк свои сведения о России из старых послевоенных (я имею в виду после Второй мировой войны) газет.

Ну ладно, человек из Алабамы (это где чёрная женщина в своё время начала бунт против сегрегации, усевшись в автобусе на место предназначенное для белых) или из Луизианы (это где ураган «Катрин» пронёсся лет с десять тому назад), эти два штата в любом случае провинциальные южные штаты, простим ему.

Встретившись с Лавровым, со спикером Государственной Думы Володиным, побывав в Думе, может быть, пройдя по улицам Санкт-Петербурга и Москвы, Джон Кеннеди должен был убедиться, что российский народ не голодает и тысячи супермаркетов не фейковые, спешно расквартированные, здесь и там «Перекрёстки», «Магниты», «Пятёрочки» для того, чтобы обмануть Джона Кеннеди?

В эти дни, возвратившийся в США Джон Кеннеди, поведал свои впечатления от России американским СМИ. Это те ещё впечатления:

Нашего министра иностранных дел Лаврова Джон Нили Кеннеди охарактеризовал как bully — быком назвал.

Вот ещё цитаты из его откровений американским СМИ:

«У России нет политической философии, это всё равно, что рассуждать о политической философии мафии. Их философия — деньги и власть. Это философия Путина. Он правит железной рукой, он диктатор».

«Невозможно доверять Путину. Лучшее, что мы можем сделать, я думаю, пытаться сдерживать его».

«Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придётся вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет».

Кеннеди также отметил, что в России нет свободы прессы и наблюдается огромный разрыв между элитами и простыми россиянами.

Глубоко вдохните.

Теперь мои размышления по поводу высказываний Джона, который Кеннеди.

Чья бы корова мычала!

Можно подумать, что в США не наблюдается разрыва между элитами и простыми американцами. Я лично отстоявший в семидесятые годы прошлого века в унизительных очередях с безработными и обездоленными сотни часов, свидетельствую, что там пропасть огромна. У нас пропасть также глубока. На антагонизм между богатыми и бедными в России пожаловался Оливеру Стоуну и Владимир Путин.

Сергей Лавров слишком старомодный, скорее мягкий, министр старой формации, уж никак он не быкует, ровно наоборот, слишком вежлив и уступчив, по моему мнению, жовиальный какой-то. России нужен более агрессивный министр иностранных дел.

Клан Кеннеди в США также называют политической мафией, и клан Бушей называют и клан Клинтонов.

Всё это «мафиозные» кланы, так пишут и в американских книгах скептически настроенные американские журналисты. Кланы эти устроены по мафиозным принципам. Среди которых — единоначалие, подчинение главе клана, сосредоточение власти, беспринципность в достижении политических и одновременно экономических целей.

Резюмирую.

Детское для уровня сенатора, мировоззрение Джона Нили Кеннеди проистекает не из личного опыта, а из стереотипа мышления, типичного для американского ястреба. Джон Нили Кеннеди — недоброжелатель России. Поэтому ему не нужны были никакие доказательства «железной руки» и «диктатуры».

Читайте также





Медведев — стране: Смотрите футбол и радуйтесь, как я

В правительстве в упор не замечают возмущения россиян предлагаемой реформой. Или делают вид

Обещание же «.ввести драконовские меры» — это прямая угроза, но выглядит она бумажным тигром, направленная против страны с семью тысячами ядерных зарядов.

Свидетеля, в российском суде, прежде чем заслушать его свидетельские показания, спрашивают: «Состоите ли вы в неприязненных отношениях с подсудимым»?

Обычно все пришедшие свидетельствовать, отвечают: «Нет».

Потому что ясно, что если сказать «да», то суд не заслушает показаний свидетеля.

А депутаты российской Государственной Думы ещё встали при появлении американской делегации в Думе и стоя им аплодировали!

Новости политики: В США переживают, что Трамп разболтает Путину государственные тайны

Международное положение: Порошенко напутствовал Трампа перед встречей с Путиным

Источник