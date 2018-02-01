В НБУ рассказали, когда начнут спасать гривну

Фото: Пресс-центр НБУ В НБУ готовы к валютным интервенциям

Регулятор будет реагировать на колебания гривны, если ее курс изменится хотя бы на 50 копеек. До этого валютный рынок будет находиться в “свободном плавании”.

Национальный банк Украины следит за ситуацией на валютном рынке и за курсом доллара, но вмешиваться будет лишь в крайнем случае. Об этом в интервью Сегодня рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Он напомнил, что Украина перешла на гибкий курс с апреля 2014 года.

“Нас иногда обвиняют в том, что Нацбанк отказался от влияния на валютную политику и ничего не делает для поддержания стабильности курса. Но есть “Стратегия валютных интервенций НБУ”, опубликованная два года назад. В которой четко говорится, что в стране плавающий курс. Конечно, плавающий курс совершенно не означает, что НБУ на него никак не реагирует”, – пояснил Сологуб.

В то же время, по его словам, Нацбанк не вмешивается в работу валютного рынка просто так.

“Никто не может запретить человеку купить доллары, если он хочет. Никто не может мешать компаниям управлять своими потоками наличности. Это их дело. … Если мы видим, что цены на основные экспортные товары достаточно высокие, ситуация с экономикой нормальная, фундаментальных причин для девальвации нет, Нацбанк не вмешивается в ситуацию. Если кто-то хочет побежать и купить доллары перед Новым годом, и курс растет на 10 копеек, зачем Нацбанку тратить свои резервы? Нацбанк проводит валютные интервенции, только когда есть какие-то весомые причины для этого”, – отметил Сологуб.

По словам замглавы НБУ, регулятор не может ввести политику обязательного реагирования на определенный курс доллара в Украине.

“Поймите, с одной стороны, конечно, важна прозрачность нашей работы. А с другой – мы не должны рассказывать, что, если курс изменится, например, на 50 копеек, Нацбанк точно будет реагировать на это. Рынок должен все-таки чувствовать некоторую неопределенность. Потому что иначе будут появляться попытки играть против НБУ. И вот тогда как раз начнутся спекуляции”, – подчеркнул замглавы НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 16% годовых.

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