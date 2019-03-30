В НБУ рассказали о рисках для финансовой системы Украины — NEWSONE

Размещено: 30.03.2019

Национальный банк Украины. Фото: unian.net

Риски для стабильности финансовой системы в Украине снизились с конца прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Отмечается, что поступления экспортной выручки и увеличение портфельных инвестиций нерезидентов в ОВГЗ способствовали умеренному укреплению гривны. Кроме того, работа банковская система страны стабильна и прибыльна.

При этом сообщается, что в текущем году рост экономики замедлится из-за ослабления внешнего спроса, необходимости придерживаться жесткой монетарной и фискальной политики, чтобы удержать инфляцию.

«Среди ключевых рисков — более стремительное замедление мирового экономического роста и темпов роста стран — торговых партнеров Украины, а также возможная неблагоприятная динамика на товарных рынках», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что важно сохранить текущую динамику сотрудничества с международными финансовыми организациями, своевременного выполнения обязательств и получения запланированных траншей, что позволит безболезненно протий период пиковых выплат по внешнему долгу и проведения реформ.

Как сообщал NEWSONE ранее, Нацбанк принял решение еще ослабить валютное регулирование для небанковских учреждений и юридических лиц-нерезидентов.



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