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В НБУ предупредили о нестабильности курса гривны перед выборами

Курс валют 14 Авг 2018
В НБУ предупредили о нестабильности курса гривны перед выборами
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Фактор выборов, будет со временем играть все большую роль на курс украинской национальной валюты.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий в эфире Радио НВ.

«Безусловно фактор выборов, будет со временем играть все большую роль. Это будет создавать беспокойство среди бизнеса, среди инвесторов относительно того с каким курсом Украины будет идти дальше. Перед выборами мы всегда имеем колебания и на самом деле это во всех странах так», — сказал он.

По его словам, кроме выборов на курс будет влиять и сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), от которого Украина получила последний транш весной прошлого года. Кроме того, Чурий добавил, что НБУ готово сглаживать сезонные колебания.

«НБУ на рынке, у нас есть резервы, мы купили с начала года валюты на более чем $1 млрд. Мы готовы их использовать, чтобы сглаживать сезонные колебания», — добавил Чурий.

 

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