В НБУ объяснили, повлияют ли российские санкции на стабильность экономики Украины

Сегодня, 16:45 Просмотров: …

Центробанк тщательно оценит возможные последствия для экономики страны, исходя из санкционных списков

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) не ожидает существенного влияния на макростабильность страны введенных Россией санкций против украинских физлиц и юрлиц. Об этом заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

«Как это повлияет на макрофинансовую стабильность? Хочется верить – никак. Большинство санкций применено к физлицам, соответственно они касаются блокировки безналичных средств, активов, ценных бумаг – всего, что находится на счетах банков в России. Учитывая, что список преимущественно состоит из народных депутатов, госслужащих, мне хочется верить, что они не хранят деньги в России после российской военной агрессии», – отметила Рожкова.

В то же время она добавила, что более серьезную оценку центробанк сможет предоставить позже, после детального анализа включенных в санкционный список лиц.

Как известно, премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление правительства РФ № 1300 о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился ввести новые санкции в отношении Украины в ответ на ограничительные меры, которые прежде были объявлены Киевом. Отмечается, что указ Путина го санкциях против Украины будет отменен только в ответ на отмену ограничительных мер, которые ранее ввел Киев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству РФ было поручено «определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры», а также «определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц».

Вы сейчас просматриваете новость «В НБУ объяснили, повлияют ли российские санкции на стабильность экономики Украины». Другие Новости экономики смотрите в блоке «Последние новости»





Источник