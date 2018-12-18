В НБУ объяснили, почему экономическое развитие забуксовало — Последние новости сегодня — ПрессОРГ24 — Новости Украины

Увеличение процентов по кредитам, рост операционных расходов и сокращение инвестиций негативно сказываются на экономическом развитии в Украине. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном на сайте Национального банка Украины, передает УНН.

“Высокая учетная ставка (по состоянию на 13 декабря — 18%) делает новые кредиты дороже. В общем коэффициент покрытия процентных расходов операционной прибылью достаточно высокий для реального сектора и за 6 месяцев составил 4,7. Предприятия большинства отраслей имеют достаточный запас операционной прибыли, чтобы не иметь проблем с растущими финансовыми затратами. Но есть и исключения: пищевая промышленность, строительство и отдельные предприятия металлургии”, — говорится в отчете.

Кроме того, главным риском для прибыльности банковского сектора на сегодня является крайне низкая операционная эффективность отдельных государственных банков.

Рост зарплат и процентных выплат — наибольшие риски для доходности реального сектора. Второй год подряд темпы роста доходов предприятий значительно ниже, чем увеличение расходов на оплату труда. Причины — повышение МЗП и высокая трудовая миграция. Конкурируя за работников, предприятия были вынуждены значительно поднимать зарплаты.

Больше всего расходы на персонал выросли в транспортной отрасли, легкой промышленности, машиностроении, несколько меньше — в сельском хозяйстве и производстве строительных материалов. В 2019 году НБУ ожидает снижения интенсивности трудовой миграции, что замедлит рост зарплат.

Как сообщал УНН, кредиты от МВФ не способны остановить деиндустриализацию, которая продолжается на протяжении последних двух десятилетий. Экономика Украины нуждается в структурном переустройстве.

Отметим, что с 2008 года мировой банковский сектор, занимающийся кредитованием индустриального комплекса, пережил ряд кризисов. Так, глобальный финансовый кризис начался с банкротства Lehman Brothers 15 сентября 2008 года.

С тех пор кризисные явления в международной экономике начали проявляться в сырьевой рецессии, снижении спроса и сокращении производства. На уровне стран G20 тем временем ищут выход в пересмотре международного монетарного и финансового устройства.

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