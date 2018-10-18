В НБУ объяснили, как Украине войти в 2019 год без скачков курса доллара

Сегодня, 17:49

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В числе приоритетов – отсутствие значительного роста госрасходов и транш МВФ



Фото: Pixabay

Украина может войти в следующий год со стабильной ситуацией на валютном рынке, если ей удастся получить транш кредита Международного валютного фонда (МВФ), полагает глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

Также Киеву следует избежать значительного роста государственных расходов в декабре, отметил глава Совета НБУ. Также одним из условий он назвал отсутствие потрясений на мировых финансовых и энергетических рынках.





«Первое – курсовые колебания гривни, которые мы наблюдаем в этом году, не столь велики, как это происходит с валютами многих развивающихся стран.

Второе – думаю, сезонное ослабление гривни в 2018 году сместилось из типичного периода «сентябрь-октябрь» на «июль-сентябрь» и его потенциал, вероятно, исчерпан.

Третье – считаю действие факторов, способных положительно и отрицательно повлиять на курс гривни до конца текущего года, в целом будет взаимно компенсировано. А если удастся получить транш кредита МВФ, избежать экспансии государственных расходов в декабре, а также при отсутствии потрясений на мировых финансовых и энергетических рынках, в следующий год мы можем войти со стабильной ситуацией на валютном рынке», – заявил Данилишин.





Напомним, недавно украинский бизнес дал прогноз по курсу доллара – по данным опроса, проведенного Нацбанком, большинство бизнесменов ожидают, что обменный курс гривни в следующие 12 месяцев будет выше показателя в 29 грн за доллар.









Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал свой прогноз по курсу доллара в Украине на ближайшие годы. Фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара в Украине в 2019 году вырастет до 28,6 гривен.

А ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:

Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался «подтягивать» курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

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