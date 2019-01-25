В Нацбанке пояснили «нетипичную ситуацию» с колебаниями доллара в Украине — Аргументы и факты в Украине

Киев, 25 января — АиФ-Украина.

В последние два месяца в Украине наблюдается нетипичная для последних лет ситуация – сезонные колебания перестали существенно влиять на курс национальной валюты и соответственно ожидаемого роста курса доллара к Новому году не произошло.

Об этом заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что в предыдущие 2-3 года гривна укреплялась к концу осени, а перед Новым годом падала за счет транзакций аграриев.

«Раньше мы наблюдали сезонные колебания. Например, когда аграрии собрали урожай, но негде было его хранить, они старались быстро продать его. Тогда валютная выручка заходила в страну и шло укрепление гривны. А перед Новым годом импортеры завозили товар. Поэтому был повышенный спрос на валюту и доллар дорожал», — отметил глава НБУ.

Яков Смолий рассказал о нетипичной ситуации с курсом доллара

Теперь же предприниматели начали замечать тенденцию и сами стабилизировали курс валют, закупая доллар перед Новым годом заранее, чтоб не потерять в доходах.

«Сейчас бизнес стал приспосабливаться к режиму гибкого курсообразования. Например, импортеры поняли, что в зимний сезон доллар будет дорожать перед праздниками, поэтому приобрели его заранее. Поэтому мы практически не увидели колебаний», — пояснил Смолий.

Руководитель Нацбанка уточнил, что в регуляторе будет сохранена политика «гибкого курса» с применением валютных интервенций – НБУ будет покупать валюту в случае ее профицита и продавать, если ее будет мало на рынке.

«Существенные колебания курса гривны приводят к ухудшению ожиданий и создают риски ускорения роста цен», — отметил он.

Ранее в Национальном банке заявили, что не видят рисков для гривны после обновления правил оборота валюты и расширения возможностей украинских банков. Сама банковская реформа, по словам функционеров НБУ, направлена на улучшение взаимодействия между банками и их клиентами по всей территории страны.

В начале января финансовые аналитики представили позицию, что Национальный банк вплоть до выборов весной намерен сдерживать гривну и от падений и от резкого роста, чтоб курс был согласован с показателями, отраженными правительством в бюджете-2019. Эксперты оттолкнулись от того факта, что после получения кредита МВФ гривна не продемонстрировала роста, хотя по правилам рынка должна была укрепиться на 10-15%.

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