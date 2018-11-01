В Нацбанке ответили, повредят ли санкции РФ экономике Украины

В ведомстве надеются, что санкции не будут иметь влияния на макроэкономику.

В Национальном банке Украины прокомментировали введение санкций против 322 граждан и 68 компаний из Украины и выразили надежду, что это не повлияет на макроэкономическую стабильность.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на слова первого заместителя председателя Национального банка Екатерины Рожковой.

Рожкова пока не берется оценивать угрозу, но предполагает, что введение ограничений не окажет значительного влияния.

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«Большинство санкций применено против физических лиц, то есть санкции касаются блокирования безналичных денежных средств, активов, ценных бумаг, всего, что находится на счетах российских банков в России. Мне хочется верить, что, учитывая то, что список состоит из депутатов, госчиновников, они в России свои деньги не хранят. В любом случае это их собственные сбережения, и каким образом это повлияет на макрофинансовую стабильность, хочется верить, что никак», — сказала она.

В санкционном списке присутствует банк «Кредит Днепр». В отношении него, то Рожкова заявила, что «хочет верить, что он не имеет никаких операций с Россией».

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Напомним, 1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении санкций против 322 человек и 68 компаний Украины. В список попали ряд депутатов, чиновников и бизнесменов Украины.

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68 компаний и 322 гражданина Украины. Из руководителей государства под санкции попали председатель Верховной Рады Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Украины Юрий Луценко, председатель нацполиции Сергей Князев, министр культуры Евгений Нищук, глава МОЗ Ульяна Супрун и ряд народных депутатов, в том числе и сын Петра Порошенко — Алексей. Санкции, Москва, дружба, Россия, Украина





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