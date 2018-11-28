В Нацбанке объяснили рост курса валют психологическим фактором — 112.ua

В то же время НБУ продолжает придерживаться политики гибкого курсообразования, при котором курс гривны определяет рынок

Из открытых источников

Национальный банк Украины объяснил рост в обменниках курса доллара к гривне психологическим фактором, обусловленным последними новостями о военном положении. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

“Национальный банк продолжает придерживаться политики гибкого курсообразования, при котором курс гривны определяет рынок. Ситуация на наличном валютном рынке на сегодня являются результатом предопределенного последними новостями психологического фактора”, — говорится в сообщении.

В Нацбанке ожидают, что после ослабления давления психологического фактора конкуренция на рынке приведет к уменьшению маржи на операции по обмену валюты, и курс гривны вернется до рыночного уровня, определяемого фундаментальными факторами.

В то же время отмечается, что НБУ следит за валютным рынком и в случае необходимости будет выходить с интервенциями для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

«Национальный банк имеет для этого достаточно ресурсов — объем международных резервов на сегодня достигает 17,8 млрд долларов», — отметили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что банковская система Украины готова к работе в условиях военного положения.

Напомним, в связи с Азовским кризисом президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет. Совет нацбезопасности провел заседание и направил в Верховную Раду предложение ввести военное положение.





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