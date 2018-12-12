В Нацбанке изменили процедуру обмена поврежденных банкнот — Экономика. Экономические новости Украины и Мира. Финансовые новости — Depo.ua

Национальный банк Украины передал полномочия по обмену поврежденных или сильно изношенных банкнот и монет уполномоченным банкам
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Ранее значительно изношенные банкноты для проведения исследований принимали непосредственно региональные подразделения Национального банка.
Статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности Национального банка, имеют три банка – Ощадбанк, Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль.
На сегодня подразделения Национального банка сохранились в таких регионах – Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской областях и г. Киеве.
Также в Постановлении № 134 уточнены отдельные признаки износа и повреждения банкнот и монет.
Постановление № 134 вступает в силу со 2 января 2019 года.
Принятие этого документа обусловлено процессами трансформации и централизации в системе Национального банка Украины. Его нормы направлены на нормативное урегулирование деятельности банков, небанковских финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи во время приема и выдачи банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы, для переводов и обмена.
Напомним, клиентам возмещается соответствующая сумма национальной валюты, купюры которой признаны подлинными и платежными, но поврежденными.