В НАТО высказались по поводу размещения Россией "Искандеров" в Калининградской области

В Альянсе знают о милитаризации Россией Калининградской области, но не комментируют информацию о размещении ракетных комплексов «Искандер»

Об этом сказал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров обороны стран-членов альянса в Брюсселе, сообщает «ДС» со ссылкой на УНИАН.

«Россия заявляла много лет назад, что она планирует разместить на постоянной основе «Искандеры» в Калининграде. Мы видели определенное размещение раньше, но они потом доставляли их обратно, так до сих пор мы не видели постоянного размещения. Но то, что мы наблюдали, они заявляли, что сделают это. И мы видели, что они инвестируют в инфраструктуру, и они укрепляют свое военное присутствие в Калининграде», — сказал генсек НАТО.

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