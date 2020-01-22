В начале — соло Греты. Мировая бизнес-элита снова в Давосе | В мире | Политика

Грета Тунберг — об экологической катастрофе, Трамп — об «великом американском возвращении», Кузнецов — о кибератаках. Как проходит 50-й Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе?

Экология и цивилизация

На горных склонах близ небольшого посёлка в швейцарских Альпах, получившего известность с тех пор, как здесь стали проходить большие конференции мировой элиты, вытоптано на снегу: «Планета без мусора» и «Остановите изменение климата». Это сделали сторонники Греты Тунберг, которые сочли такой способ выражения своей позиции не наносящим ущерба природе.

Сама же она открыла деловую программу форума и в своей речи обличила уже не одних только политиков, но и средства массовой информации — они, по её мнению, замалчивают экологическую катастрофу.

Почему эта девочка удостоилась права вещать с трибуны столь высокого бизнес-собрания? Потому что экология на сей раз стала одной из его главных тем несмотря на то, что основной угрозой 2020 года мировые наблюдатели назвали замедление темпов экономического роста.

Впрочем, президент США Дональд Трамп поправил повестку. Он раскритиковал тех, кто предрекает человечеству гибель и говорит про катастрофу. В приоритете сегодня, по его мнению, не экология, а экономика. А в этом отношении президент США заявил о «великом американском возвращении» и о том, что страна его сейчас сильна как никогда.

Между тем сторонники Греты проводят демонстрации в Давосе, отчего автомобили с участниками форума простаивают в пробках, щедро одаривая атмосферу выхлопными газами своих авто.

Региональное в глобальном

Программа ВЭФ предусматривает обсуждение не только глобальных, но и региональных проблем. Одной из важнейших площадок в этом смысле стала Caspian Week, которая проходит в Давосе в 4-й раз. Представление на Всемирном экономическом форуме Большого каспийского региона, по мнению организаторов, должно способствовать привлечению в него инвестиций и новых технологий.

Большой каспийский регион — это страны, сосредоточенные вокруг Каспийского и Чёрного морей. На Западе он простирается до Болгарии и Румынии (включительно), на востоке — до Казахстана, на севере у него — Россия и Украина, на юге — Турция, Иран, Афганистан, Пакистан. В общей сложности это 5 млн кв. км, на этих территориях проживает 500 млн человек.

В этом году впервые к Caspian Week присоединился Афганистан, и проблемы вокруг этой страны обсуждаются практически на всех сессиях.

На несколько шагов позади

Во время ВЭФ традиционно работает Русский дом. Первая сессия в нём 21 января называлась так: «Управление рисками или кризисом: почему превентивные меры лучше восстановления?».

Потери мировой экономики от кибератак спикеры оценили в 1,5 трлн долл. в 2018 году. В 2022-м убытки составят уже 8 трлн, а в 2030-м — 90. Подробно и обстоятельно о кибератаках рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Хакеры, по его словам, стали использовать искусственный интеллект, а 5G может в сотни раз усилить мощность и скорость атак. Практикуются фишинговые атаки, сопряжённые с фейк ньюз атаками. А кибербезопасность в мире пока на очень низком уровне. Даже крупные компании отстают на несколько шагов от киберпреступников. Последние действуют вне границ, а деятельность компаний ограничена территориями стран. Поэтому, по мнению Кузнецова, нужны единые мировые стандарты. Одновременно на первый план выходят вопросы киберграмотности населения, ведь 53,6% жителей Земли уже пользуются интернетом.

Главная сессия Русского дома — с участием главы российской делегации в Давосе и.о. министра экономического развития РФ Максима Орешкина — состоялась 22 января. На ней обсуждали неравенство как барьер экономического роста.

Глобализация и развитие технологий усилили процесс концентрации экономических выигрышей в руках богатых слоёв, что ударило не только по бедным, но и по экономике в целом. Сейчас экономисты всё чаще говорят о неравенстве не как о следствии, а как о возможной причине низких темпов её роста. Речь не только об увеличивающемся разрыве в распределении доходов и богатства, но и в неравномерности доступа к таким базовым социальным благам, как здравоохранение, образование, жильё.

Мягкая сила

Всемирный экономический форум и агентство Accenture в преддверии ВЭФ провели исследование, определив модель ответственного лидерства в эпоху «капитализма для всех заинтересованных сторон».

Эксперты считают, что решение проблем нового 10-летия, связанных с ускорением экономического роста и соблюдением интересов общества, потребует от лидеров новых качеств. И они их определили: вовлечение всех заинтересованных сторон в принятие решений; эмоции и интуиция; осознание миссии и ценностей организации, видение её устойчивого развития; использование технологий и инноваций; интеллект и проницательность, непрерывное образование и обмен опытом.

Всеми этими качествами с лихвой обладают женщины, говорили спикеры на сессии, посвящённой женскому лидерству, модератором которой стала американская телеведущая и общественный деятель Хейди Каппари.

Уже привычно, что женщины становятся не только полноправными участниками глобальных экономических и политических процессов в современном мире, но и лидерами. Они избираются президентами, возглавляют глобальные корпорации. Далее, уверены участники дискуссии, женское представительство в них должно расширяться. Их интуиция, природное стремление умиротворить любую ситуацию, вовлечь в решение все заинтересованные стороны именно то, что требуется сегодня. Мягкая женская энергия способна творить чудеса как в общественной жизни, так и в деловой.

Справка

Всемирный экономический форум собрал более 3 тыс. участников из 117 стран. Из мировых лидеров, кроме Трампа, в нём участвует канцлер ФРГ Ангела Меркель. Из технологических лидеров — главы Microsoft Билл Гейтс и Facebook Inc Марк Цукерберг.

Для российской бизнес-элиты при отсутствии первых лиц Давос в этом году не стал местом паломничества. Хотя в делегации заявлено более 50 человек и такие видные фигуры, как Олег Дерипаска, Давид Якобошвили, Андрей Костин среди участников замечены.

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