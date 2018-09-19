В НАБУ прокомментировали задержание его детективов

В Национальном антикоррупционном бюро отрицают, что его сотрудники пытались установить прослушку в САП и что были задержаныном бюро отрицают, что его сотрудники пытались установить прослушку в САП и что были задержаны

Об этом сообщили «Украинской правде» в пресс-службе НАБУ, передает «ДС».

«Попыток установить оборудование для прослушивания кабинета руководителя САП не было», — заявили в бюро.

Кроме того, НАБУ в Twitter утверждает, что распространенная в СМИ информация о якобы задержании детективов не является правдивой.

«Информация не соответствует действительности: ни одного детектива сегодня не задерживали. Это — не первая фейковая новость только за сегодня о НАБУ, в том числе распространенная со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Будьте внимательны!» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Управлении госохраны и САП сообщили об обнаружении нового средства прослушки руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Сам глава САП намекнул, что кабель для прослушки прокладывали сотрудники НАБУ.

Кроме того, он сообщил, что прибывший на выручку коллегам спецназ Бюро избил его водителя.

По данным СМИ, именно из-за этой истории Сытник отменил свое выступление на заседании комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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