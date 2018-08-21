В НАБУ перечислили страны, которые облюбовали украинские коррупционеры

В 23 странах на трех континентах зарегистрированы компании, используемые украинскими коррупционерами

Об этом говорится в отчете НАБУ за первое полугодие 2018 года, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу Бюро.

«По состоянию на 30 июня 2018 года более 30 человек, которые подследственны НАБУ и, по мнению детективов, причастны к злоупотреблениям, скрываются от следствия за рубежом. Причем около половины из них, по данным следствия, — на территории Российской Федерации. Еще три человека скрываются, по всей видимости, на временно оккупированных территориях Донецкой области и Автономной Республики Крым», — говорится в документе.

Отмечается, что роль посредника для вывода средств, полученных в результате совершения уголовных коррупционных правонарушений в Украине, в большинстве коррупционных схем, уличенных детективами НАБУ, выполняют компании, зарегистрированные за рубежом.

«По мнению детективов, упрощенная система регистрации, усложненный порядок раскрытия информации и высокая степень конфиденциальности — ключевые критерии, по которым выбирают место «прописки» таких структур украинские коррупционеры», — проинформировали в НАБУ.

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