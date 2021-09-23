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В Набережных Челнах модульный мурал украсил фасады четырех домов

E-commerce 23 Сен 2021
В Набережных Челнах модульный мурал украсил фасады четырех домов
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Большой мурал расположен в 4-ом комплексе Набережных Челнов, вдоль проспекта Хасана Туфана. Фото: скриншот

В Набережных Челнах появился новый мурал с изображением картины «Большая волна» японского художника Кацусики Хокусая. Картину сделали модульной, разделив на части. Она украсила фасады сразу четырех домов. Сообщает портал Chelny-biz.ru.

Мурал на стенах жилых зданий нарисовал Марат Билялов по задумке главного архитектора города Малики Шамсиевой. Он расположен в 4-ом комплексе Набережных Челнов, вдоль проспекта Хасана Туфана.

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