В МВД Москвы прокомментировали блокировку приемной вице-спикера Госдумы Мельникова| Новости политики

По мнению правоохранителей, представители компартии могли отсиживаться в помещении, чтобы избежать административной ответственности за призывы к участию в несогласованных акциях

В Главном управлении МВД России по городу Москве расценивают заявления партии КПРФ «как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Напомним, 28 сентября в КПРФ заявили, что вынуждены перенести подачу исков в суд о непризнании результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. Причиной стала блокировка сотрудниками полиции юриста партии Мухамеда Биджева в приемной первого заместителя председателя Госдумы, первого заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова. Предполагается, что в помещении находились материалы для подачи исков. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал происходящее «уголовным преступлением».

В ГУ МВД по г. Москве считают, что, находясь в приемной вице-спикера и отказываясь ее покидать, Биджаев таким образом пытался избежать административной ответственности за призывы к участию в несогласованных мероприятиях (вероятно, речь идет о встречах с депутатами Госдумы от КПРФ на Пушкинской площади 20 и 25 сентября 2021 года).

Позднее, 29 сентября, юриста КПРФ отправили на 10 суток под стражу. Ему вменяют организацию несогласованной акции 20 сентября.

О своем несогласии с результатами онлайн-голосования в Москве в партии КПРФ заявили 20 сентября. Высказать свою позицию коммунисты попытались, организовав протесты 20 и 25 сентября в центре Москвы. Столичные власти мероприятия не согласовали, сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. Тогда коммунисты выбрали формат мероприятия в виде встречи с депутатами Госдумы.

Обе несогласованные акции прошли спокойно, однако уже через несколько дней политики стали сообщать о задержаниях. Так, 24 сентября стало известно о задержании депутата Мосгордумы от КПРФ Елены Янчук. 27 сентября «Московские ведомости» сообщили о задержании экс-кандидата в Госдуму Георгия Федорова.