В Москве прошли сразу две акции в поддержу Сенцова (ФОТО)

В Москве сегодня, 4 августа, прошли две акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова

Первая акция прошла возле памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре, передает «ДС» со ссылкой на «Новую газету».

Активисты подходили к памятнику и оставляли возле него цветы. Некоторые приносили цветы в бутылках, на которых было написано «Олег, живи».

В общей сложности, в акции участвовали около 100 человек, среди них — кинокритик Антон Долин, литературный критик Анна Наринская, режиссер Аскольд Куров.

Инициатор акции Алексей Медведев на своей странице в Facebook сообщил, что мероприятие запланировано в форме одиночного пикета, и попросил других участников не разговаривать с ним, поскольку «это может быть расценено как нарушение правил одиночного пикета».

Уточняется, что акция прошла без задержаний.

Отметим, вторая акция прошла в то же время, в другой части Чистопрудного бульвара, возле памятника Абаю Кунанбаеву. Ее провели актрисы «Театра.DOC» Мария Чупринская и Елена Носова.

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