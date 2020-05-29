В мире / Мир несет самые большие потери со времен Великой депрессии /

В ООН на конференции высокого уровня озвучили тревожные данные. Миллионы жителей планеты будут без работы, дети будут недоедать и лишатся возможности учиться и получать медпомощь, миллионы умрут от болезней и голода. В результате пандемии и карантинных мер без работы и средств к существованию уже остались свыше полутора миллиардов человек, а мировая экономика потеряла 8 с половиной триллионов долларов. И это самые большие потери со времен Великой депрессии.



Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: «Многие развивающиеся страны и страны со средним уровнем дохода находятся в крайне уязвимом положении и уже с трудом справляются с обслуживанием своих задолженностей или вскоре окажутся в такой ситуации в связи с глобальной рецессией. В связи с этим, с нашей точки зрения, выплаты, связанные с задолженностью наименее развитых стран, должны быть приостановлены до конца года».



Преодолеть экономический кризис

По мнению ООН, на сегодня главная задача — предотвратить появление «карантинного поколения». Эксперты призывают не допустить нищеты и помочь развивающимся странам с минимальными потерями выйти из экономического кризиса. Как подсчитали в Еврокомиссии, экономике ЕС требуется 720 миллиардов евро в этом году, чтобы избежать волны банкротств. Брюссель видит спасение в запуске специального инструмента поддержки кредитоспособности.

В ООН на конференции высокого уровня озвучили тревожные данные. Миллионы жителей планеты будут без работы, дети будут недоедать и лишатся возможности учиться и получать медпомощь, миллионы умрут от болезней и голода. В результате пандемии и карантинных мер без работы и средств к существованию уже остались свыше полутора миллиардов человек, а мировая экономика потеряла 8 с половиной триллионов долларов. И это самые большие потери со времен Великой депрессии.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: «Многие развивающиеся страны и страны со средним уровнем дохода находятся в крайне уязвимом положении и уже с трудом справляются с обслуживанием своих задолженностей или вскоре окажутся в такой ситуации в связи с глобальной рецессией. В связи с этим, с нашей точки зрения, выплаты, связанные с задолженностью наименее развитых стран, должны быть приостановлены до конца года».



Преодолеть экономический кризис

По мнению ООН, на сегодня главная задача — предотвратить появление «карантинного поколения». Эксперты призывают не допустить нищеты и помочь развивающимся странам с минимальными потерями выйти из экономического кризиса. Как подсчитали в Еврокомиссии, экономике ЕС требуется 720 миллиардов евро в этом году, чтобы избежать волны банкротств. Брюссель видит спасение в запуске специального инструмента поддержки кредитоспособности.



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