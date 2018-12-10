В Минздраве заявили о рейдерском захвате института в Одессе — Деловая столица

Неизвестные захватили Одесский национальный медуниверситет и уничтожают документы

Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения в Facebook, передает «ДС».

«МОЗ Украины стало известно о захвате Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ). 10 декабря около 8:00 неизвестные лица силой захватили здание заведения и не пускают работников на рабочие места», — заявляет МОЗ.

Указывается, что лица, которые захватили университет, увольняют работников, передавая приказы через входную дверь университета, и уничтожают официальную документацию.

«Здание университета охраняют сторонники экс-ректора Валерия Запорожана, что делает невозможным доступ в заведение. Об этом сообщил признанный МОЗ Украины и.о. ректора ОНМедУ Константин Аймедов», — говорится в сообщении.

МЗ Украины считает недопустимыми такие действия лиц, действующих практически в интересах экс-ректора, и призывает работников не выполнять незаконные приказы и распоряжения.

«Также Минздрав Украины связывает эти события с тем, что именно сегодня комиссия Министерства юстиции рассматривает жалобу МОН Украины по поводу незаконной регистрации Юрия Сухина руководителем ОНМедУ», — заявляют в министерстве.

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