В Минздраве сказали, как должны работать непродовольственные магазины. Новости политики

Министерство здравоохранения обнародовало перечень требований для персонала и посетителей продовольственных и непродовольственных магазинов
Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передает «ДС».
Так, в ведомстве разработали правила для работников и посетителей.
Работники магазинов должны:
— проходить температурный скрининг в начале смены;
— регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком каждые 3 часа;
— проводить влажную уборку и дезинфекцию каждые два часа, а также до и после изменения;
— проводить дезинфекцию ручек корзин и тележек для покупок, после чего они должны быть установлены у стенда «продезинфицированы».
Кроме того, в магазинах должно быть наличие антисептиков у входа, временные метки в зоне очередей на 1,5 метра, а также централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.
Также не должны проводиться массовые собрания сотрудников.
В свою очередь посетители магазинов должны находиться в масках и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Также сохраняется правило об одном покупателя на 10 кв. м.
Как сообщала «ДС», за минувшую неделю в Украине выявлено более тысячи нарушений карантина в магазинах, кафе и парикмахерских.
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