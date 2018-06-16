В Минцифразе впервые появится куратор электронной коммерции

В зону ответственности Министерства цифрового развития, созданного на базе Минкомсвязи, может попасть новое направление — электронная коммерция. На должность замминистра, курирующего эту сферу, могут назначить сотрудника РЭЦ

Михаил Мамонов

(Фото: Александр Щербак / ТАСС)

У министра цифрового развития может появиться заместитель, который будет курировать направление электронной коммерции. Об этом РБК рассказал один из участников рынка электронной торговли. Он займется вопросами взаимодействия с компаниями, занятыми в трансграничной торговле, работающими на территории России, сообщил собеседник РБК. По его словам, эту должность может занять директор по международным проектам Российского экспортного центра (РЭЦ) Михаил Мамонов, но оговорился, что приказ пока не подписан. Именно об этом кандидате также знают еще 2 источника РБК.

Как уточнил один из собеседников РБК, с появлением понятия «цифровое развитие», «очевидно, должен поменяться мандат министерства» и между будущими замами, не важно старая команда или новые люди, «будет неизбежно меняться распределение обязанностей». Сейчас направление электронной коммерции курирует Минпромторг. ​

«Цифровое развитие не было ранее в Минкомсвязи ключевой темой, а это поставили на первое место в названии ведомства. Будет отдельный зам, который будет курировать программу «цифровая экономика». Будут те, кто будет заниматься вопросами стандартизации подходов к цифровизации Евразийского пространства, договариваться с нашими партнерами из Казахстана и Белоруссии о единых кодах шифрования, единых стандартах. Будут вопросы, связанные с поиском крутых российский IT-компаний, масштабированием их передовых технологий», — рассуждает собеседник РБК.

Представитель Минцифраза отказался от комментариев. Также поступил и сам Михаил Мамонов.

От связи к цифре

Указ о преобразовании Министерства связи и массовых коммуникаций в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, был опубликован 15 мая. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, это решение было принято «для того, чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной и в нашей стране». Главой министерства был назначен Константин Носков, занимавший до этого должность руководителя Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ.

Константин Носков

(Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

У бывшего главы Минкомсвязи Николая Никифорова было восемь заместителей: Дмитрий Алхазов (согласно информации на сайте министерства, курирует телекоммуникации), Алексей Волин (регулирование медиа), Михаил Евраев (развитие почтовой связи), Рашид Исмаилов (международное сотрудничество), Алексей Козырев (развитие электронного правительства), Олег Пак (координация информатизации госорганов), Алексей Соколов (IT-отрасль), а также Сергей Калугин, зона ответственности которого не указана. После назначения Калугина на должность замминистра весной 2017 года Николай Никифоров говорил, что новый зам будет отвечать в том числе за развитие оптики на Дальнем Востоке, проекты, связанных с единой системой передачи данных для органов власти, промышленный интернет.

Константин Носков пока не объявил, кто займет позиции его заместителей. В начале июня «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники сообщал, что с высокой вероятностью свои посты сохранят замминистра Алексей Волин, Алексей Соколов, а также Олег Пак. Новыми заместителями могут стать бывшие коллеги Константина Носкова из аналитического центра при правительстве: первый замруководителя центра Олег Войтенко и замруководителя Евгений Кисляков. Кроме того, должность замминистра может быть предложена директору департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономики Максиму Паршину, сообщали источники издания.

Рынок в нагрузку

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), по итогам 2017 года объем российского рынка онлайн-ретейла составил 1,04 трлн руб., что выше показателя предыдущего года на 13%. В 2016 году рост рынка составил 21%. Аналитики АКИТ связали снижение темпа с замедлением роста трансграничной торговли, а также общим спадом покупательной способности граждан. Если в 2016 году рынок «трансгранички» вырос на 37%, то в 2017 — на 24%, что в денежном выражении составило 374,3 млрд руб. В АКИТ ожидают, что в 2018 году объем российского рынка интернет-торговли достигнет 1,25 трлн руб.

При этом Минфин предлагает снизить порог беспошлинной интернет-торговли до €500 (с действующих сейчас €1 тыс.) уже с 1 июля, а в 2019 году довести показатель до €200. Такие меры министерство объясняет формированием «равных условий импорта товаров при поставке по традиционным каналам и путем трансграничной электронной торговли», говорилось в пояснительной записке к проекту постановления, разработанного Минфином.

Источник