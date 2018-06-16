В Минцифразе появится куратор электронной коммерции

В министерстве цифрового развития может быть введена должность замминистра, курирующего развитие электронной коммерции. Источники РБК рассказали, что этот пост может занять директор по международным проектам Российского экспортного центра (РЭЦ) Михаил Мамонов.

Новый заместитель будет отвечать за взаимодействие с компаниями, занятыми в трансграничной торговле и работающими на территории России.

Один из собеседников издания заявил, что неизбежное изменение и перераспределение обязанностей между заместителями министра будет происходить из-за появления понятия «цифровое развитие». Пока электронную коммерцию курирует Минпромторг.

«Цифровое развитие не было ранее в Минкомсвязи ключевой темой, а это поставили на первое место в названии ведомства. Будет отдельный зам, который будет курировать программу «цифровая экономика». Будут те, кто будет заниматься вопросами стандартизации подходов к цифровизации евразийского пространства, договариваться с нашими партнерами из Казахстана и Белоруссии о единых кодах шифрования, единых стандартах. Будут вопросы, связанные с поиском крутых российских IT-компаний, масштабированием их передовых технологий», — уточнил источник РБК.

Обсудите в соцсетях





Источник