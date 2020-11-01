В Минске перед акцией оппозиции заметили бронетехнику с пулеметами :: Политика :: РБК

По информации издания Tut.by, днем в Минске начали закрывать несколько станций метро, в том числе и «Парк Челюскинцев». По официальным данным, это было сделано «в целях обеспечения безопасности пассажиров».
Кроме того, в центре белорусской столицы снова наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Операторы сотовой связи сообщили, что ограничение скорости интернета вызвано распоряжением «уполномоченных государственных органов».
Читайте на РБК Pro
Лукашенко словами «не дождетесь» оценил возможность ухода из политики
Источник