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В Минске перед акцией оппозиции заметили бронетехнику с пулеметами :: Политика :: РБК

Политика 01 Ноя 2020
В Минске перед акцией оппозиции заметили бронетехнику с пулеметами :: Политика :: РБК
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По информации издания Tut.by, днем в Минске начали закрывать несколько станций метро, в том числе и «Парк Челюскинцев». По официальным данным, это было сделано «в целях обеспечения безопасности пассажиров».

Кроме того, в центре белорусской столицы снова наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Операторы сотовой связи сообщили, что ограничение скорости интернета вызвано распоряжением «уполномоченных государственных органов».

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