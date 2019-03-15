В Минобороны на пальцах разъяснили особенности проверки продуктов для военных. Новости политики

Качество продуктов питания в ВСУ контролируется в четыре этапа, а в зоне ООС работаю мобильный лаборатории

Об этом во время брифинга сообщил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Цвилиховский, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ».

«При применении системы питания по Каталогу контроль безопасности и качества пищевых продуктов осуществляется в четыре этапа», — отметил Цвилиховский, добавив, что на первом этапе осуществляется контроль во время приема пищевых продуктов представителями воинской части, на втором — внеплановый контроль принятых на склады пищевых продуктов , на третьем — при выдаче продуктов в столовую, а на последнем — во время приготовления блюд и непосредственный контроль при их выдаче личному составу.

По его словам, с января прошлого года в структуре ВСУ работают три созданных Центра безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, расположенные в Киеве, Одессе и Львове, а для обеспечения качественным питанием войск в районах проведения операции Объединенных сил в штаб операции введена должность главного ветеринарного врача ООС и на постоянной основе выполняет задачи мобильная группа, которая имеет две мобильные лаборатории.

Отмечается, что в случае поступления жалоб на качество продуктов, специалистами осуществляется отбор образцов продуктов для проведения лабораторных исследований. Кроме этого, в настоящее время создана и действует «горячая линия» по номерам 067-282-44-67, 095-255-82-35, куда можно обращаться с вопросами, которые находятся в компетенции управления.

«Благодаря внедрению новой системы питания по Каталогу и изменения алгоритма контроля, с начала 2019 года не допущено на обеспечение ВСУ более 170 тонн некачественных и опасных пищевых продуктов, основное количество которых возвращено субъектам хозяйствования при приеме продуктов», — рассказал Цвилиховский.

Он сообщил, что в прошлом году было не допущено на обеспечение Вооруженных Сил Украины более 800 тонн некачественных и опасных пищевых продуктов.

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