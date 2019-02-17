В Минфине рассказали, через сколько лет экономика Украины может достичь уровня Польши — Последние новости в мире

Глава Минфина считает, что украинская экономика стабилизируется.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова считает, что с нынешними темпами роста украинская экономика может достичь уровня Польши лет через 50.

Об этом она рассказала во время интервью «Радио Свобода».

Маркарова отметила, что после падения 2014 года в Украине ситуация стабилизировалась. По словам главы Минфина, экономика растет уже на протяжении 12 кварталов.

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«И если Украина сохранит статус-кво такой, как сейчас, то для того, чтобы догнать Польшу, такая, как она есть сегодня, надо 50 лет. Это, конечно, для нас слишком длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее», — сказала она и добавила, что будут предприниматься шаги, чтобы ускорить темпы развития и получить желаемые результаты быстрее.

Напомним, 18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу помощи stand-by для Украины. Программа рассчитана на 14 месяцев, ее общий объем составит 3,9 млрд долларов США. Первый транш в размере 1,4 млрд долларов Украина получила в конце декабря.

Предполагается, что программа stand-by поможет Украине поддерживать макростабільність в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда в стране ожидаются пиковые выплаты по внешнему долгу.

Ранее сообщалось, что в течение 2018 года украинская экономика показала самый низкий уровень потребительской инфляции за последние пять лет, а внутренний валовой продукт Украины вырос на 3,2%.

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Депутаты и министры слишком увлеклись политикой. И игнорируют все возможности экономического роста. Так считают промышленники и экономисты, которые собрались в Торгово-промышленной палате. Говорят, ВВП Украины уже сейчас мог быть большим, а государственный долг — меньше.





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