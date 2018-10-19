В Минфине прокомментировали новую программу МВФ

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Маркарова отметила, что экономика Украины растет 10 кварталов подряд

Оксана Маркарова. Фото: пресс-служба Минфина

Новая 14-месячная программа stand by на $3,9 млрд, о которой Украина договорилась с МВФ, закладывает основу для сотрудничества на срок, выходящий за пределы президентских и парламентских выборов в 2019 году, и поможет Украине в дальнейшем воплощать свою фискальную и монетарную политику, заявляет Минфин Украины.

«Хорошая новость для нас – это признание нашего прогресса в макроэкономической стабилизации и реформах, это возможность обеспечить стабильность на политически бурный 2019, и подтверждение веры наших партнеров в Украину», – прокомментировала и.о.министра финансов Оксана Маркарова в своем Facebook сообщение МВФ о staff level agreement вечером в пятницу.

По ее мнению, соглашение stand-by будет достаточной опорой для Украины, пока страна продолжает структурные реформы. Глава Минфина напомнила, что экономика растет уже в течение десяти кварталов подряд, инфляция и дефицит бюджета – под контролем, а другие макроэкономические показатели тоже демонстрирует положительную динамику.

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«Продолжение сотрудничества с МВФ позволит нашему правительству получать финансирование на очень привлекательных условиях и наращивать валютные резервы, которые сейчас составляют $18 млрд», – добавила также Маркарова.

Она подтвердила, что окончательного согласование от Совета директоров МВФ ожидается после принятия Верховной Радой сбалансированного и реалистичного бюджета-2019 во втором чтении. «Маркерами для МВФ являются наша готовность быть фискально ответственными и держать дефицит бюджета в рамках и под контролем», – заявила глава Минфина.

По ее словам, совпадение таких приоритетов подтвердила поддержка накануне парламентом в первом чтении реалистичного бюджета на 2019 год и законопроектов о переходе на среднесрочное бюджетирование в Украине.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, который истекает в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.

Заявление МВФ последовало в течение часа после решения Кабмина повысить цены на газ на 23,5%с 1 ноября.

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