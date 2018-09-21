В Минфине назвали максимальный дефицит бюджета

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В Минфине спрогнозировали дефицит бюджета

Способность жить по собственным возможностям является приоритетом, заявили в правительстве.

В 2019 году дефицит бюджета не превысит 2,28% ВВП. Об этом в пятницу, 21 сентября, во время представления проекта Госбюджета Украины сказала исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

«Общий ресурс — 1,108 млрд грн, из них 994 млрд грн — общий фонд. Фискальная консолидация, или, простыми словами, способность жить по собственным возможностям, является нашим приоритетом. Уже четыре года подряд дефицит уменьшается, на 2019 год мы ставим четкие цели — не превысить 2,28%, или 90 млрд грн», — сказала Маркарова.

Она убеждена, что доходы, которые закладываются на следующий год, являются абсолютно реалистичными, и исполнение бюджета в 2019 году не вызывает сомнений.

«В 2019 году мы планируем уменьшить перераспределение доходов через государственный бюджет до 25%, уменьшая роль государства и давая определенные послабления экономике», — добавила Маркарова.

Напомним, ранее в Минфине заявляли, что проект госбюджета на 2019 год предполагается рост всех социальных стандартов на 2%.

Отметим, в следующем году, как ожидает правительство, экономика Украины вырастет на 3%, а инфляция составит не более 8%.

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