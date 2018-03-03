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В Минэнерго Украины рассказали о газовой ситуации в стране

Экономика Украины03 Мар 2018
В Минэнерго Украины рассказали о газовой ситуации в стране
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  • В Минэнерго Украины рассказали о газовой ситуации в стране  Московский Комсомолец

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